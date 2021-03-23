"Новый локдаун будет ещё жёстче": россияне встревожены из-за роста заболеваемости
Многие не верят статистике, считая, что эти цифры подаются с целью запугать и заставить вакцинироваться
Глядя на статистику распространения коронавирусной инфекции за последние недели, можно невольно начать сочувствовать властям страны, которые изо всех сил пытаются агитировать население вакцинироваться. Другое дело, что методы для этого выбраны, мягко говоря, неоднозначные. И проблема даже не в их сущности, а в том, что они очевидно приводят только к нарастанию напряжённости и сопротивления со стороны огромного числа россиян.
Как бы там ни было, но эпидемиологическая ситуация в стране в последнее время оставляет желать лучшего.
За минувшие сутки в России было выявлено 24 439 новых случаев заражения – максимальный показатель за последние полгода, ведь в последний раз такие значения фиксировались ещё в середине января. А вот число умерших от Covid-19 за отчётный период, и вовсе, стало рекордным – 697 человек.
Между тем, сложно сказать, когда ситуация начнёт стабилизироваться. Ведь, если судить по комментариям в социальных сетях, многие россияне откровенно не верят в резкий рост статистики, считая, что эти цифры подаются в таком свете с одной единственной целью – запугать население и заставить вакцинироваться.
Другие и вовсе удивляются тому, почему показатели взлетели вверх в то время, как в стране уже более полугода идёт кампания по иммунизации. Впрочем, несмотря на в целом скептическое отношение к росту заболеваемости, большинство комментариев всё-таки выглядят как попытка прикрыть тревогу агрессией.
«Вирус, конечно, есть, но посмотрите, сколько умирает в день от гриппа и окологриппных болезней, и их осложнений. Около 500 человек в день. Немного больше у Короны».
«Попахивает жёстким враньём. Главное везде резко возросло. И в Белокаменной, и в деревне Кукуево. Что в лесу, что в горах сразу так ОП!! И полезли вверх циферки».
«Все вакцинируются, а показатели в космос летят. Что за чушь?»
«Откуда столько? Почему только у нас такой бардак?»
«Ситуация плачевная, сказки про то, что Россия подготовилась лучше всех и справилась с пандемией разбиваются о действительность».
«Новый локдаун будет ещё жёстче».
«Да никто не вакцинируется, поэтому и пишут такие цифры, специально, чтобы испугались и побежали делать прививку», – пишут пользователи.
Теги: #коронавирус, #карантин из-за коронавируса, #вакцинация
Рубрика: Общество