"Новый локдаун будет ещё жёстче": россияне встревожены из-за роста заболеваемости

Глядя на статистику распространения коронавирусной инфекции за последние недели, можно невольно начать сочувствовать властям страны, которые изо всех сил пытаются агитировать население вакцинироваться. Другое дело, что методы для этого выбраны, мягко говоря, неоднозначные. И проблема даже не в их сущности, а в том, что они очевидно приводят только к нарастанию напряжённости и сопротивления со стороны огромного числа россиян.

Как бы там ни было, но эпидемиологическая ситуация в стране в последнее время оставляет желать лучшего.

За минувшие сутки в России было выявлено 24 439 новых случаев заражения – максимальный показатель за последние полгода, ведь в последний раз такие значения фиксировались ещё в середине января. А вот число умерших от Covid-19 за отчётный период, и вовсе, стало рекордным – 697 человек.

Между тем, сложно сказать, когда ситуация начнёт стабилизироваться. Ведь, если судить по комментариям в социальных сетях, многие россияне откровенно не верят в резкий рост статистики, считая, что эти цифры подаются в таком свете с одной единственной целью – запугать население и заставить вакцинироваться.