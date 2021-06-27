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Прирост новых случаев коронавируса в РФ достиг январских показателей

За минувшие сутки в России выявлено 24 439 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Global Look Press

За минувшие сутки в России выявлено 24 439 новых случаев заражения коронавирусом, что сравнимо с показателями с середины января текущего года.

В Москве, по данным столичного оперштаба, зафиксировано 7 446 новых случаев ковида, в области – 2 596. За минувшие сутки госпитализированы 1 756 человек, а 734 пациента находятся на ИВЛ.

На третьем месте традиционно Петербург – 1 733 впервые выявленных пациентов. В Нижнем Новгороде и области – 411 новых случаев заболевания ковидом. Следом Воронежская область (357) и Бурятия (329).

Серьезно увеличиваются показатели прироста в регионах.

697 человек за вчерашний день умерли от коронавируса.

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