Смертность от штамма "йота" превысила 80%. Его нашли в 27 странах

Группа американских ученых провела исследования нового штамма «йота», известного также под именем В.1526, установив, что с ноября 2020 (в это время он впервые был найден в Нью-Йорке) по апрель 2021 года он передавался на 15-25% быстрее, чем все остальные штаммы. Болезнь уже распространилась между всеми штатами США и в 27 странах.

Согласно данным, опубликованным на медицинском портале news-medical, среди лиц в возрасте от 45 до 64 лет показатель смертности от нового штамма составил 46%. Среди людей в возрасте от 65 до 74 лет — 82%, а для пожилых людей старше 75 лет — 62%.

В исследовании ученых на medrxiv.org говорится, что летальность новой разновидности вируса может превышать 80%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует штамм «йота» как представляющий интерес. Это значит, что он распространяется на всё больших территориях и, вероятно, способен менять свойства вируса.