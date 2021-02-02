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Адвокат Навального обжаловал решение о замене политику условного срока на реальный

Как отмечается, жалоба поступила во Второй кассационный суд общей юрисдикции, но пока не была принята

Фото: Instagram navalny

Вадим Кобзев, адвокат осужденного по делу «Ив-Роше» политика Алексея Навального, обжаловал в кассационном суде решение о замене условного срока оппозиционеру на реальный. Об этом сообщает ТАСС

Как отмечается, жалоба поступила во Второй кассационный суд общей юрисдикции, но пока не была принята.

«В суд поступила кассационная жалоба от адвоката Вадима Кобзева в интересах осужденного Алексея Навального», – заявила представительница суда. 

Она добавила, что дальнейшее решение по жалобе будет принято после изучения материалов дела судьей, которому оно было распределено.

2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. Позже судья Московского городского суда узаконил решение Симоновского суда Москвы об изменении условного срока, но изменил срок заключения политика, снизив его до 2,5 лет, зачтя уже отсиженное время с 30 декабря 2014 по 18 февраля 2015 года. Сейчас Навальный отбывает наказание во Владимирской области в ИК-2 в Покрове.

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