Новости к вечеру 8 августа: 71 медаль, разведенная Соболь в Турции и конфеты под санкциями

Сборная России на Олимпиаде-2020 показала лучший результат по общему количеству медалей с 2004 года, отмечает «Спорт-Экспресс». У команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Всего 71 медаль. В 2004 году их было 89.

Руководитель департамента информационной политики правительства Якутии Василий Амбросьев опроверг слова главы субъекта о том, что для спасения от лесных пожаров власти намерены вырубить деревья. Амбросьев уточнил, что речь шла об очистке от сухостоя и поваленных деревьев, которые были проложены вокруг деревень для защиты от огня. Об этом писал РБК.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназываемые источники сообщил, что Любовь Соболь покинула Россию, несмотря на ограничение свободы, наложенное на нее судом в связи с «санитарным делом». Утверждается, что сторонница Навального вылетела из Внуково в Турцию, где совершит пересадку.

Сама Любовь Соболь эту информацию никак не комментирует. В соцсетях сегодня она сообщила, что развелась со своим супругом, антропологом Сергеем Моховым.

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