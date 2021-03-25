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"Принимаю эстафету от Гейтса": Любовь Соболь заявила о разводе

Антрополог и юристка продолжат в согласии воспитывать малолетнюю дочь

Фото: скриншот

Любовь Соболь

Сторонница Алексея Навального, юристка Любовь Соболь сообщила, что развелась со своим супругом Сергеем Моховым.

«Небольшое объявление, ведь помойные телеграм-каналы вместе с не менее помойным Симоновским судом Москвы и так сольют, так что опережу их: принимаю эстафету от Гейтса и Безоса по части разводов. К счастью, в отличие от упомянутых, делить нам с Сергеем нечего: никаких миллиардов и несметных богатств мы не нажили»

, – написала Любовь на личной странице в Facebook.

Сергей Мохов – известный в среде гуманитарных экспертов ученый. Он занимается социальной антропологией, изучает отношения человека и культуры к смерти.

Оппозиционерка напомнила, что в 2016 году Сергей пострадал от нападения. Неизвестный вколол ему некое вещество в ногу, из-за чего его пришлось госпитализировать в реанимационное отделение. При этом сам Сергей публично не участвовал в политике команды Навального.

Нападение было совершено после выхода расследований о бизнесмене Евгении Пригожине.

«Уже какое-то время мы не вместе. Расстались в хороших отношениях, доченьку будем продолжать воспитывать в согласии друг с другом. Берегите себя и близких»

, – завершила сообщение Соболь.

Ранее телеграм-каналы обнародовали записи скрытой съемки интимной жизни Любови Соболь, но оппозиционерка не стала реагировать на этот слив.

Также сегодня телеканал РЕН ТВ опубликовал информацию о вылете Любови Соболь из аэропорта Внуково в Турцию, несмотря на ограничение свободы по решению суда в «санитарном деле».

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