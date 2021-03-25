СМИ утверждают, что Любовь Соболь улетела в Турцию

Неназываемый РЕН ТВ источник сообщил телеканалу, что юрист ФБК* Любовь Соболь вечером 7 августа вылетела из аэропорта Внуково в Турцию.

Напомним, что Любовь Соболь ранее была приговорена к полутора годам ограничения свободы по «санитарному делу», возбужденному после серии митингов в поддержку политика Алексея Навального.

Телеканал пишет, что в Турции Любовь Соболь планирует совершить пересадку, но пока неизвестно, в каком направлении.

* Фонд борьбы с коррупцией признан Минюстом иностранным агентом, организация признана экстремистской и запрещена в РФ