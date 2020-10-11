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"Ругать Алентову за спектакли – преступление!": Никас Сафронов призвал остановить травлю вдовы Меньшова

Художник вступился за актрису, которую раскритиковали за выход на сцену до исполнения 40 дней со дня смерти мужа

Вера Алентова неожиданно оказалась в центре скандала. Актриса решилась выйти на сцену. 11 и 12 августа она сыграет главные роли в спектаклях «Семейка Краузе» и «Ложные признания» в московском драматическом театре имени Пушкина. Зрители столь быстрого возвращения на сцену после смерти мужа – легендарного режиссера Владимира Меньшова, который скончался 5 июля, - не поняли. Они призывают артистку соблюсти хотя бы 40-дневный траур по супругу. А уже потом радовать зрителей своей игрой. Впрочем, друг семьи, художник Никас Сафронов с этим категорически не согласен. 

- Вера сейчас переживает непростые времена, - уверяет Никас. – Работа – это спасательный круг для нее. Не забывайте, что она – большая артистка, принадлежит искусству. Когда в дом актера приходит беда, он не может оставаться без работы. Именно искусство спасает таких людей от всех бед и неприятностей, дает возможность на время забыть свою боль, помогает выкарабкаться из горя – а не тонуть в нем, забыв про жизнь, про близких, про свое дело. Работа дает творческому человеку возможность жить и дышать полной грудью.

Никас призывает остановить травлю Веры Алентовой в социальных сетях. По мнению Сафронова, артистка этого не заслуживает.

- Ругать ее за то, что она осталась преданной искусству - вот это преступление! – говорит Никас. – Люди, которые это делают, не понимают главной сути. Наоборот, сейчас все должны говорить Вере: «Иди играй, работай, отвлекайся! Выкарабкивайся из своей беды, живи дальше». Я думаю, что Володя ей сказал бы так же. Алентова – великолепная актриса, уверен, что она отработает спектакли на все сто процентов, подарив своим зрителям много радости и удивительных впечатлений. И после этого, надеюсь, у нее откроется второе дыхание. Вера сейчас нуждается в поддержке, а не в травле - она потеряла близкого человека, который был для нее всем…

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