Минский горисполком начал борьбу с польскими, украинскими и литовскими конфетами

В Минске председатель горисполкома Владислав Кухарев придумал, как действующая власть должна отреагировать на санкции, введенные против нее государствами Украины, Литвы и Польши.

«Их товары (конфеты, сдоба, чаи, печенье) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры. Причем, полагаю, такое решение стоит принимать на уровне всей страны»

, – цитирует политика издание «Беларусь сегодня».

Руководитель горисполкома отметил, что разговоры на этот счет проводились с представителями столичных торговых сетей еще 27 июля.

Кухарев сетует на то, что представители торговли не выкладывают белорусский товар на первом уровне выкладки, отдавая приоритет импорту.