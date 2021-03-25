Роспотребнадзор отменил обязательное ношение противочумных костюмов

Об изменении методических рекомендаций для медработников сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, его слова приводятся на сайте партии «Единая Россия».

«Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», – заявил Проценко.

По его словам, в начале пандемии вид защиты, закрывающей все тело, казался единственным вариантом, но медикам оказалось очень тяжело работать летом в этим костюмах в жаркую погоду. Кроме того, такую одежду непросто утилизировать.

Как следует из новых рекомендаций Роспотребнадзора, теперь в качестве защитной одежды можно использовать комбинезон, противочумный халат, одноразовый или многоразовый удлиненный хирургический халат, а в некоторых случаях допускается ношение медицинского халата с длинным рукавом. Для защиты органов дыхания рекомендации предусматривают респираторы с разными степенями защиты, лицевые щитки и медицинские маски в зависимости от характера и условий работы.