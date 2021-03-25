Минздрав сообщил о 37 миллионах россиян, привитых от коронавируса
За последнюю неделю число вакцинированных увеличилось на три миллиона
Замминистра здравоохранения Олег Гриднев рассказал, что от коронавируса в России вакцинировано 37 миллионов человек. Об этом он сообщил на консилиуме «Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции».
«Уже на сегодняшний день у нас по стране привито 37 миллионов человек», – цитирует его РИА Новости.
Чиновник добавил, что за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось на три миллиона.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 98% госпитализированных с коронавирусом россиян не сделали прививку от COVID-19. По его словам, это говорит о том, что вакцинация работает и спасает жизни граждан.
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