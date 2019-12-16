В Петербурге ЗАГС отказался менять документы детей, чья мать умерла, а отец сменил пол
Трансгендерный родитель жаловался, что каждый раз ему приходится объясняться, предоставляя свидетельства о рождении детей
Апелляционная коллегия Санкт-Петербурга отказалась признавать матерью детей их биологического отца. Человек ранее поменял половые координаты с мужских на женские, уточняет объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Транс-персоне отказали в ЗАГСе, когда она потребовала внести изменения в свидетельство о рождении своих детей: вписать ее как мать, а в графе «отец» поставить прочерк.
На момент обращения в ЗАГС у детей остался только один родитель. Мать, родившая их, скончалась. Ее супруга при этом вынуждена объясняться во всех инстанциях, где приходится предоставлять свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие факт коррекции пола. Это заставляет ее раскрывать информацию о личной жизни.
Районный суд настоял на том, что каждый ребенок имеет право знать своих биологических родителей, семейную (генетическую) историю и право на общение с родственниками. ЗАГСу пришлось бы удалить имя реальной биологической матери, которая вынашивала детей.
Суд счел, что сохранение персональных данных и медицинской тайны заявительницы не могут удовлетворяться за счет нарушения прав детей.
С этой позицией согласилась Апелляционная коллегия Петербурга.