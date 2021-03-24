Трансгендерного мужчину переведут из женского СИЗО в мужскую колонию

Пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» Тим Бесцвет рассказал, что трансгендерному мужчине Назару Гулевичу все-таки придется отбыть остаток срока по делу о мошенничестве в мужской тюрьме. Об этом пишет «Новая газета».

Напомним, Гулевич признан виновным в деле о мошенничестве строительной фирмы, где был номинальным директором. Его приговорили к сроку, хоть фактически исполнителем преступления был другой человек.

В Россию человек прибыл из Беларуси, имея в документах указание но мужской пол, но без проведения генитальной операции.

За время следствия Назар успел женится на своей избраннице. Свадьба прошла в СИЗО «Печатники». До сих пор 2,5 года он отбывал наказание в одиночной камере женского СИЗО.

Пока в России отсутствует система, по которой этапируют граждан с измененными половыми координатами. Ранее это обычно делалось в соответствии с паспортным полом. Правозащитники настаивают, что в действующей системе Назару Гулевичу безопаснее было бы остаться в женской колонии.

Вместе с тем юрист Александр Белик, которые занят кейсом трансгендерного мужчины, считает, что ФСИНу следовало бы создать отдельный отряд для трансгендерных людей.

Ранее ФСИН заверял, что возьмет под контроль нахождение Гулевича в мужской колонии, сообщало агентство ТАСС.