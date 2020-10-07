Правозащитницы просят не помещать трансгендерного человека в мужскую тюрьму

Руководитель Центра правовой помощи и просвещения Татьяна Сухарева опубликовала на портале Change.org петицию на имя генпрокурора Игоря Краснова с просьбой пересмотреть приговор гражданину Беларуси Назару Гулевичу.

Гулевич является трансгендерным человеком. По документам он мужчина, но репродуктивная система у него — женская. Савеловский районный суд в Москве приговорил его к 4,5 годам заключения по статье о мошенничестве.

Отмечается, что ранее Гулевич не был судим, а следствием было доказано, что гражданин был лишь номинальным директором организации, по которой велось уголовное разбирательство по статье о мошенничестве. Человек, который фактически был организатором махинаций, уже отбывает наказание.

Ранее трансгендерный мужчина проводил время в больнице «Матросской тишины», поскольку его не определяли ни в мужской, ни в женский изолятор. В итоге было решено поместить Назара в женское отделение СИЗО «Печатники». Sobesednik.ru писал о свадьбе, которую сыграл там Назар Гулевич вместе со своей избранницей.

В «Печатниках» Назар проводил время в одиночной камере, в связи с чем правозащитница Татьяна Сухарева настаивает, что его срок должен быть пересчитан: два отсиженных в одиночной камере года должны засчитываться как три.

«Содержание в обычных условиях может повлечь за собой непрекращающиеся массовые изнасилования, побои, пытки и даже убийство», — пишет Сухарева.

«Сноб» писал, что сотрудники СИЗО относятся к Назару пренебрежительно. Сам он не готов отбывать срок ни в женской, ни в мужской колониях и сетует на то, что не может закончить трансгендерный переход.

Отмечается, что чаще всего трансгендерных осужденных пытаются содержать в одних камерах, чтобы не усложнять их пребывание в учреждениях УФСИН в одиночных камерах, но процент таких подозреваемых и осужденных очень мал. Назару на время подселяли подозреваемого с такими же особенностями, но после у того был обнаружен туберкулез.