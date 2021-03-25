Премьер Польши заверил, что Тимановская будет в Варшаве в ближайшие дни

Бегунья Кристина Тимановская, которую пытались насильно вывезти из Токио после ее критических заявлений в адрес белорусских спортивных чиновников, может оказаться в Варшаве в ближайшие дни.

Об этом пишет ТАСС.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, он пообщался с легкоатлеткой.

«Я поговорил со смелой Кристиной Тимановской. Я заверил ее, что она может рассчитывать на поддержку и солидарность со стороны Польши. В ближайшие дни она полетит в Варшаву, где сможет беспрепятственно развиваться и, если пожелает, получит дальнейшую помощь», – написал политик в своем Twitter.

30 июля легкоатлетка Кристина Тимановская жестко раскритиковала чиновников за то, что её поставили на дистанцию, которую должны были бежать другие спортсменки. Тимановскую попытались вывезти из страны, однако при содействии представителей Международного олимпийского комитета (МОК) ей удалось остаться в Японии. Бегунья заявила, что ей страшно возвращаться на родину из-за возможных репрессий, и попросила политического убежища в Польше.