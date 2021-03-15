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СК проверяет, был ли "орский маньяк" в Москве. Он №1 в списке "Интерпола"

У Следственного комитета нет данных о новых убийствах "орского маньяка". За него дают миллион, он в бегах уже девять лет

Фото: УМВД РФ по Оренбургской области

Бывший дальнобойщик Валерий Андреев, известный в российской криминальной хронике как «орский маньяк», объявлен в федеральный розыск ещё в 2012 году, после того как следователи связали его с серией изнасилований и убийств молодых женщин от 17 до 40 лет, которых он подбирал на трассе. Всего ему вменяют восемь убийств, но в реальности жертв могло быть больше. Тела убитых он прятал в лесу. 

Ещё весной студентка заявила, что видела убийцу в автобусе в Одинцовском районе Подмосковья. По словам девушки, пожилой мужчина демонстративно сел напротив неё, несмотря на массу свободных мест, а затем начал разглядывать её и улыбаться. Ранее его уже искали в столице.

По словам главы Криминалистического центра СКР Зигмунда Ложиса, «эта информация проверяется, но сейчас подтверждений данным сведениям нет». У следствия также нет данных о новых преступлениях «орского маньяка». Ложис рассказал, что за достоверную информацию о местонахождении «орского маньяка» положена награда в 1 миллион рублей от МВД и ещё в 500 тысяч рублей — от властей Оренбургской области, передают РИА Новости

В 2019 год Андреев был включен в международный розыск. В настоящий момент он является первым в списке самых разыскиваемых насильников и убийц «Интерпола» и одним из самых опасных преступников по версии МВД.

Серийный убийца получил свое прозвище благодаря проживанию в Орске. Дальнобойщиком он работал с 2006 года. Его жертв обнаружили в районах автодорог «Оренбург-Челябинск», у лесополосы возле автодороги «Самара-Оренбург», в Орске, а также в поселках Новосергиевка, Каменноозерное, Тасбулак и Можаровка.

Теги: #криминал

Рубрика: Общество

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