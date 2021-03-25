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Новости к вечеру 1 августа: Допинговые, краснокнижные и предвыборные баталии

Sobesednik.ru подготовил подборку основных новостей к окончанию дня

Фото: Global Look Press, Instagram

В США глава антидопингового агентства потребовал опубликовать результаты допинг-тестов российских спортсменов и осудил их допуск к Олимпиаде. Тем временем российские теннисисты сегодня принесли сборной золотую и серебряную медали.

В Госдуме разъяснили поправки к закону «Об охоте». Активисты запустили петицию против принятых изменений в законодательстве, опасаясь, что они ослабят контроль за сохранением популяции краснокнижных животных. Автор сообщения Арсений Филиппов предположил, что поправки позволяют проводить охоту на редких зверей под видом научных исследований.

В думском комитете по охране окружающей заверили, что закон позволит лишь изымать зверей из естественной среды в помещения с приближенными условиями, дабы они могли размножаться. По словам главы комитета Владимира Бурмистрова, этот метод уже позволил увеличить популяцию дальневосточных тигров.

На выборной площадке появилась кандидатка Алена Попова, известная как одна из соавторов законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, который томится в Думе с 2019 года. Она зарегистрирована для участия в выборах как представительница партии «Яблоко» и начала сбор средств на агитационную кампанию.

Коротко о другом:

  • Почти каждый пятый россиянин продолжает пользоваться кнопочным телефоном. Чаще владельцы таких гаджетов – дети или пенсионеры.
  • С 2022 года россияне смогут получить 13% от суммы купленного абонемента в любую спортсекцию. Для этого надо будет сохранить договор об оказании услуг и чек.
  • Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую попытались насильно увезти в Беларусь с Олимпиады после критики спортивных чиновников, которые поставили ее бегать дистанцию для других спортсменок.

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Рубрика: Общество

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