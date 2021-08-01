Каждый пятый в России по-прежнему пользуется кнопочным телефоном

Клиенты российских операторов связи в не менее чем 20% случаев используют кнопочные телефоны. Их чаще всего покупают детям или пожилым людям, которые не пользуются ничем кроме мобильной связи и SMS. Меньше всего таких устройств остается в Москве и среди молодых людей.

Исследование AC&M Consulting показало, что в 2020 году у «Билайна» (компания «Вымпелком») было 20% доля клиентов с кнопочными телефонами, у МТС — 31%, у «Мегафона» — 28%, а у Tele2 («Т2 РТК Холдинг») — 20%. Сейчас, по данным РБК, у «Билайна» устаревшими устройствами пользуются 23% клиентов.

С годами число таких устройств на руках у россиян снижается: к примеру, за три года у «Билайна» оно снизилось на 10%. При этом в Tele2 обращают внимание, что отказ от кнопочных телефонов не такой заметный, как можно было бы ожидать, учитывая развитие технологий. На пожилых людей старше 65 лет приходится порядка 37% кнопочных телефонов, а в возрастной группе до 25 лет их меньше 15%.

В Москве старых моделей меньше, чем в других регионах — 20% ото всех телефонов в столице, а в Петербурге, Мурманске, Краснодаре и Владивостоке по 25%.