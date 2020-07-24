Геннадий Гудков: "кнопка" тоже прослушивается вдоль и поперёк, особенно в полицейской стране
Опальный политик рассказал Sobesednik.ru, почему кнопочные телефоны не спасут от "большого брата", и к чему приведёт бесконтрольность спецслужб в России
Россияне стали активно скупать кнопочные телефоны. В числе причин этого эксперты указывают боязнь утечки персональных данных. Внимание родного государства и его силовых структур тоже, видимо, вызывают у россиян недоверие к «умным телефонам». Но каковы на самом деле масштабы государственного доступа к персональной информации граждан? «Собеседник» поговорил об этом с находящимся за рубежом опальным политиком и бывшим разведчиком Геннадием Гудковым.
- Насколько небезопасны смартфоны на предмет утечки данных или просто «прослушки»?
- Уязвимы определённые смартфоны – «андроиды». Но дело даже не в смартфонах. Как говорили мне специалисты-компьютерщики, часть сетевых компаний просто сдала своим алгоритмы нашим спецслужбам. Поэтому часть сетей легко «прослушивается» и просматривается, особенно на предмет фотографий.
- «Кнопка» безопасней?
- Кнопочный телефон не менее опасен. Общество давно так устроено, что каждый носит с собой «радиозакладку». Человек сам себя привязал к слежке за самим собой. Возможность определять локацию, где человек находится, дает гарантии безопасности, когда нужно искать пропавших людей – но она же активно используется для целей спецслужб и полиции. Но смартфоны в эом не виноваты. «Смартфоны» – безусловное благо в цивилизованной стране и зло в стране полиции, «рейдерства» и криминала. Если сейчас россияне начали скупать кнопочные телефоны, скоро и их начнут активно прослушивать.
- Сохраняются ли где-то разговоры с кнопочных телефонов – если вспомнить «закон Яровой»?
- Точно так же, как все остальные разговоры. Все провайдеры так или иначе подключены к функции полицейского контроля. Можно сказать, везде проведён для это отдельный кабель. Провайдеры сами не знают масштабов «прослушки». Когда я последний год работал в Думе – это был 2010-й, – суды давали разрешение на 165 000 «прослушек» в год. Каждый год этот показатель увеличивается на 25-30%. Сейчас, я думаю, суды разрешают не меньше полумиллиона «прослушек» в год.
- Похоже, смартфонов можно не бояться.
- Губят людей не смартфоны, а то, что они хранят там всю важную информацию – при обысках и задержаниях полиция вытаскивает из телефонов всё, что там есть. В полицейской стране никак не возможно защититься от «большого брата».
Россия - чемпион по камерам наблюдения, бесконтрольно используемым полицией. В Европе и США такие вещи ограничены, поскольку нарушают приватность. Но у нас любой человек 15-20 часов, если не больше, находится под чекистским контролем.
И каждый год их специалисты получают для этого новые возможности: раньше использовалась система наблюдения «Сорм-4», теперь «Сорм-5». Наши спецслужбы активно покупают различные шпионские программы. Сейчас у них даже нет нужды переслушивать переговоры. Переговоры просто сжимаются в печатный текст и хранятся в таком виде. На каждого есть или может быть заведено досье.
- Насколько вы сами сталкиваетесь со слежкой?
- Мои телефоны и почты взламывали неоднократно, я нахожусь под постоянным контролем. 15 обысков в июне месяце у моих родных и друзей всё показали. Я знаю, что в этом деле использовались даже сводки с абсолютно бытовыми разговорами – записи разговоров с людьми, с которыми мы общаемся только по бытовым вопросам. Но это моя ситуация. Не все сталкиваются с такой интенсивной слежкой. Но скоро этого будет всё больше. Мы приходим к обществу, в котором устанавливается самое настоящее «истязание» персональных данных. Нужен контроль Парламента, общественный контроль.
- Вы пытались действовать в этом направлении, когда находились в России?
- Моя попытка в 2010 году просто поставить вопрос, какие у нас есть злоупотребления в этой сфере, вызвала скандал в Парламенте. В «Единой России» не удалось даже провести слушания по этому вопросу настолько они боятся даже разговора о пределах контроля над обществом. В принципе, по такой модели сейчас построен мир, просто эти механизмы должны находиться под правовым контролем. В России, к сожалению, у спецслужб полная бесконтрольность.
- Правда ли, что на определённой модели старых кнопочных телефонов можно засечь перехват сигнала по возникающему значку на экране - увидеть, что на линии есть кто-то ещё?
- Думаю, это не правда. Служба контроля, если захочет, сделает идеальную связь и будет прослушивать ваши разговоры безо всяких щелчков и помех. Возможности у них очень большие. Если мы дадим спецслужбам власть и не возьмём их под контроль, доступ к персональным данным примет абсолютно фантастические формы.
Николай Васильев
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Рубрика: Общество