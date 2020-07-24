Геннадий Гудков: "кнопка" тоже прослушивается вдоль и поперёк, особенно в полицейской стране

Россияне стали активно скупать кнопочные телефоны. В числе причин этого эксперты указывают боязнь утечки персональных данных. Внимание родного государства и его силовых структур тоже, видимо, вызывают у россиян недоверие к «умным телефонам». Но каковы на самом деле масштабы государственного доступа к персональной информации граждан? «Собеседник» поговорил об этом с находящимся за рубежом опальным политиком и бывшим разведчиком Геннадием Гудковым.

- Насколько небезопасны смартфоны на предмет утечки данных или просто «прослушки»?

- Уязвимы определённые смартфоны – «андроиды». Но дело даже не в смартфонах. Как говорили мне специалисты-компьютерщики, часть сетевых компаний просто сдала своим алгоритмы нашим спецслужбам. Поэтому часть сетей легко «прослушивается» и просматривается, особенно на предмет фотографий.

- «Кнопка» безопасней?

- Кнопочный телефон не менее опасен. Общество давно так устроено, что каждый носит с собой «радиозакладку». Человек сам себя привязал к слежке за самим собой. Возможность определять локацию, где человек находится, дает гарантии безопасности, когда нужно искать пропавших людей – но она же активно используется для целей спецслужб и полиции. Но смартфоны в эом не виноваты. «Смартфоны» – безусловное благо в цивилизованной стране и зло в стране полиции, «рейдерства» и криминала. Если сейчас россияне начали скупать кнопочные телефоны, скоро и их начнут активно прослушивать.

- Сохраняются ли где-то разговоры с кнопочных телефонов – если вспомнить «закон Яровой»?

- Точно так же, как все остальные разговоры. Все провайдеры так или иначе подключены к функции полицейского контроля. Можно сказать, везде проведён для это отдельный кабель. Провайдеры сами не знают масштабов «прослушки». Когда я последний год работал в Думе – это был 2010-й, – суды давали разрешение на 165 000 «прослушек» в год. Каждый год этот показатель увеличивается на 25-30%. Сейчас, я думаю, суды разрешают не меньше полумиллиона «прослушек» в год.