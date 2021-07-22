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13% от платы за абонемента в тренажерку можно будет вернуть с начала 2022 года

Так правительство хочет увеличить долю спортивных россиян до 70% к 2030 году

Фото: Global Look Press

Любой россиянин, пользующийся услугами различных спорклубов, сможет вернуть в кошелек 13% от оплаченного абонемента, пишет АГН «Москва».

В том числе за услуги спортивных секций для несовершеннолетних 13% оплаты смогут вернуть их родители или опекуны в случае отсутствия оных.

Закон вступает в силу с 1 августа. Только вот воспользоваться им пока не получится. В документах уточняется понятие «физкультурно-оздоровительной услуги», но перечень этих услуг должно будет определить правительство. 

Новая «льгота» распространится только на доходы, вырученные россиянами с 1 января 2022 года пишет ТАСС. То есть, если ваш годовой абонемент в зал закончится в середине декабря, то лучше повременить пару недель с заведением нового. При этом важно сохранить договор на оказание оздоровительных услуг и кассовый чек.

Такое нововведение стало одной из мер, которые правительство предпринимает, чтобы увеличить к 2030 году количество россиян, занимающихся физкультурой и спортом, до 70%.

  • Согласно новому документу, юридическое понятие «физкультурно-оздоровительная услуга» включает в себя деятельность, осуществляемую физкультурно-спортивной организацией независимо от ее организационно-правовой формы, направленная на удовлетворение потребностей граждан в сохранении и укреплении здоровья, физической подготовке и физическом развитии, включающая в себя в том числе проведение физкультурных мероприятий.

Рубрика: Спорт

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