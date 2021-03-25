В думском эко-комитете опровергли интерпретации закона о краснокнижных животных

Руководитель комитета по экологии и охране окружающей среды в Госдуме Владимир Бурмистров отреагировал на резонансные сообщения в СМИ о принятии закона, который якобы позволит охоту на животных из Красной книги России в научных целях.

Ранее Sobesednik.ru писал со ссылкой на петицию эко-активистов о принятии упомянутых поправок.

Член правительства отметил, что в законе не используется слово «добыча», а речь идет об «обороте животных для спасения их популяции».

«Там есть строчка про оборот краснокнижных животных. Это когда их изымают из естественной среды обитания при угрозе исчезновения популяции. Оборот — это изъятие из естественной среды обитания, помещение в условия, приближённые к ним, чтобы восстановить популяцию исчезающего вида с последующим возвращением в естественную среду. Это разрешает сделать сегодня закон. Это совсем не про охоту»

, – заявил депутат в эфире «Говорит Москва».

Упомянутым образом, по словам политика, уже была увеличена популяция дальневосточных тигров.

Вместе с тем Бурматов напомнил, что за охоту на краснокнижных животных предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.