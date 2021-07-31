Обвиняемый в убийстве школьницы под Самарой экс-полицейский арестован на два месяца

Самарский районный суд арестовал на два месяца бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы.

Об этом сообщает пресс-служба Cледственного управления СК по региону.

Напомним, вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава Волжского района нашли тело 15-летней школьницы с множественными ранениями. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ). По подозрению в совершении злодеяния был задержан подполковник полиции, его уволили из органов внутренних дел.

Мужчина признал свою вину частично, передает РИА Новости. В СУ СК по Самарской области опровергают, что у подозреваемого были с убитой интимные отношения, как предположили ряд СМИ.

Как пишет портал 63.ru, у 42-летнего экс-силовика есть жена и трое детей.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства трагедии.