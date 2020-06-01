"Как во времена СССР со жвачкой": журналист оценил допуск зарубежной вакцины в Россию

О том, что российские власти ослабят давление на россиян и приостановят кампанию по массовому принуждению граждан к вакцинации, эксперты говорят уже давно. Более того, многие из них констатируют, что определённое «отступление» властей на этом фронте уже произошло, поскольку на кону результат парламентских выборов в сентябре, а потому идти на открытый конфликт с обществом федеральный центр решиться не может, опасаясь протестного голосования.

Эта версия успешно подтверждается многочисленными «положительными» заявлениями со стороны многочисленных «администраторов» борьбы с пандемией в России от власти. В частности, это касается мэра Москвы Сергея Собянина, который ранее заявил о стабилизации ситуации в столице и отменил QR-коды, а уже сегодня решил объявить об отмене перчаточного режима в городе.

И пусть перчатки в рамках этого правила носили лишь единицы, сама тенденция очевидна. Вписываются в эту канву и высказывания других чиновников на тему вакцинации, и даже, как утверждает российский журналист Дмитрий Севрюков, недавнее появление в России британской вакцины AstraZeneca, которая теперь используется в стране в комбинации с отечественным препаратом «Спутник V». Тем более что ещё вчера подобное казалось невозможным, особенно на фоне категоричных заявлений Кремля по этому поводу.