"Как во времена СССР со жвачкой": журналист оценил допуск зарубежной вакцины в Россию
Дмитрий Севрюков отметил, что в коронавирусной политике российских властей явно происходят изменения
О том, что российские власти ослабят давление на россиян и приостановят кампанию по массовому принуждению граждан к вакцинации, эксперты говорят уже давно. Более того, многие из них констатируют, что определённое «отступление» властей на этом фронте уже произошло, поскольку на кону результат парламентских выборов в сентябре, а потому идти на открытый конфликт с обществом федеральный центр решиться не может, опасаясь протестного голосования.
Эта версия успешно подтверждается многочисленными «положительными» заявлениями со стороны многочисленных «администраторов» борьбы с пандемией в России от власти. В частности, это касается мэра Москвы Сергея Собянина, который ранее заявил о стабилизации ситуации в столице и отменил QR-коды, а уже сегодня решил объявить об отмене перчаточного режима в городе.
И пусть перчатки в рамках этого правила носили лишь единицы, сама тенденция очевидна. Вписываются в эту канву и высказывания других чиновников на тему вакцинации, и даже, как утверждает российский журналист Дмитрий Севрюков, недавнее появление в России британской вакцины AstraZeneca, которая теперь используется в стране в комбинации с отечественным препаратом «Спутник V». Тем более что ещё вчера подобное казалось невозможным, особенно на фоне категоричных заявлений Кремля по этому поводу.
Более того, недавний отчёт Российского фонда прямых инвестиций, в котором испытания комбинированного применения «Спутника V» и AstraZeneca назвали успешным, эксперт также укладывает в общую версию, отмечая, что в коронавирусной политике российских властей явно происходят изменения. Наконец, журналист даже провёл параллель между неожиданным допуском в Россию AstraZeneca и борьбой советских властей против жвачки, к которой впоследствии пришлось найти компромиссный подход.
«В коронавирусной политике происходят незримые изменения. Чиновники начали осторожно высказываться о спаде заболеваемости, а Собянин объявил об отмене обязательного ношения перчаток в Москве, наконец РФПИ, и вовсе, отчитался о положительных результатах после комбинированного применения российской вакцины «Спутник V» с иностранным и политически сомнительным препаратом AstraZeneca, – пишет Севрюков в своём авторском телеграм-канале.
Российским властям сейчас как никогда нужны осязаемые населением признаки перелома на фронте борьбы с вирусом, поскольку не за горами выборы, но ещё скорее наступит август, который традиционно приносит станы «чёрных лебедей», а поэтому необходимо заблаговременно переломить тенденцию.
Разумеется, если бы Собянин публично объявил, что вакцинироваться уже необязательно, то это сигнал был бы для Москвы куда более ярким, чем отмена перчаток, но ситуацию решили спускать на тормозах не сразу, а по принципу постепенности.
В то же самое время властям необходимо оперативно решить проблемы с доверием граждан к отечественным вакцинам, которая во многом обусловлена вопросом их международной регистрации. Пока же система ограничена в аргументах за безопасность и эффективность российского «Спутника V» и прочих препаратов отечественной разработки. Успех этой прививки пока гарантируют лишь отечественная медицина и наука, а также тот факт, что её закупили десятки развивающихся стран.
Наконец, даже президент заявил, что испытал вакцину на себе, а потому рекомендует её к применению, пусть и добровольному. Но низы и верхи хорошо понимают, что любые слова и обещания в стране имеют ограниченную цену, а для большей уверенности, и вовсе, нужна бумажка, причём, лучше, если это будет международный сертификат от Всемирной организации здравоохранения.
И пока с решением этого вопроса по тем или иным причинам не складывается, а допускать иностранные вакцины в Россию нецелесообразно по соображениям внешней политической симметрии. В качестве определённого выхода и был принят своего рода «коктейль» из российской и иностранной вакцин.
Это почти как во времена СССР с жевательной резинкой, на которую был большой спрос, но у которой был статус буржуазного предрассудка. И впоследствии эту самую жвачку в качестве компромисса было решено понемногу выпускать в Эстонии по западным технологиям. В восприятии народный масс это сразу же стало символом скорых перемен.
И сотрудничество РФПИ с AstraZeneca становится логичным продолжением советских традиций, а возможно и предтечей ещё более масштабных изменений не только в вопросах вакцинации, но и большой политике, тем более что она сегодня сильно завязана на нюансах пандемии и спровоцированного ею кризиса».
Теги: #AstraZeneca, #sputnik v, #Вакцина от коронавируса
Рубрика: Общество