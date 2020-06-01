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Мужчина умер спустя десять минут после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca

В Иордании пожилой мужчина потерял сознание и умер спустя десять минут после получения второй дозы вакцины

Фото: Global Look Press

В Иордании мужчина потерял сознание после вакцинации от COVID-19, после чего умер. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на иорданское государственное агентство Petra.

Как сообщается, 66-летний мужчина потерял сознание спустя десять минут после получения второй дозы вакцины AstraZeneca, врачи не смогли ему помочь.

По словам министра здравоохранения Иордании Фираса аль-Хавари, пожилой мужчина страдал от хронических заболеваний, однако после первой прививки у него не было зафиксировано никаких осложнений. 

Как отмечается, что первая прививка ему была сделана еще 4 апреля. Причина его смерти устанавливается.

За все время пандемии в Иордании выявлены более 749 тысяч случаев заражения коронавирусом. 

Для массовой вакцинации, которая началась 13 января, к использованию были одобрены вакцины Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna. В апреле минздрав Иордании сообщил о начале вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

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