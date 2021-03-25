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"Зачем компрометировать Спутник?" в обществе удивлены испытаниями "Спутника V" и AstraZeneca

Россияне задаются вопросом, почему для совместных испытаний выбрали самую неоднозначную западную вакцину

Фото: Global Look Press

Российский фонд прямых инвестиций выступил с сообщением, в котором говорится о предварительных результатах клинического исследования по комбинированному применению вакцин AstraZeneca и первого компонента «Спутник V». По словам РФПИ, серьезные побочные явления и случаи заболевания после применения комбинированного препарата отсутствуют.

Отмечается, что испытания по безопасности и иммуногенности начались в феврале 2021 года, а общее число вакцинированных – 50 человек.

«В августе этого года будут опубликованы первые данные по иммуногенности комбинированного применения AstraZeneca и первого компонента вакцины «Спутник V», – отметили в фонде.

В обществе данная новость получила двоякую реакцию. Многие задаются вопросом, почему для совместных испытаний выбрали самую неоднозначную западную вакцину, а также то, что реальные действия властей не совпадают с постоянными заявлениями о конфронтации с Западом.

«А почему именно с британцами-то? С самой спорной вакциной. Великобритания - это наш верный союзник?»;

«А вы как думали? У России с Британией всегда были какие-то странные отношения: на словах враги, на деле (и в верхах) прогибаемся до неприличия»;

«Абсурд! Зачем компрометировать «Спутник» этой ерундой? Это желание потопить «Спутник» или не дать утонуть Астразенеке?»;

«Такое впечатление, что «Спутник» спасает от всего и всех, но ненадолго, иногда на 1-2 дня...»;

«Сделайте вакцинацию добровольной, рассказывайте людям о преимуществах, и пусть каждый сам для себя делает выбор! Пустите все вакцины, пусть народ хоть где-то что-то выбирает. Но нет же, все у нас как всегда через одно место», – пишут россияне.

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