"Вот вам и российская прививка": россияне в недоумении от "признания" властей Петербурга

В российском обществе и без того ходят самые разнообразные слухи и ширятся страшилки о коронавирусе и вакцине от него, которые и стали причиной частых отказов от вакцинации. Разумеется, любая новая такая история только усугубляет ситуацию, особенно, если она впоследствии находит официальное подтверждение.

А потому сегодняшние признания властей Петербурга точно не сыграют на руку федеральному центру, который в последние месяцы неоднократно сетовал на низкие темпы иммунизации в стране. Причём, даже объяснения о том, что подобные случаи зафиксированы с пациентами, имевшими довольно тяжёлые сопутствующие заболевания, мало кого успокоят.

Глава комитета по здравоохранению в Петербурге Дмитрий Лисовец подтвердил, что в городе были случаи, когда полностью привитые граждане умирали от Covid-19.

«Были случаи, когда люди прошли вакцинацию двумя компонентами, и у них был зафиксирован летальный исход. Но это, как правило, пациенты с тяжёлыми сопутствующими патологиями, онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой системы и прочим», – заявил Лисовец в ответ на вопрос о том, есть ли в регионе случаи смертей от коронавируса среди привитых.

Кроме того, глава комитета по здравоохранению также добавил, что после прививки риски госпитализации и летального исхода от Covid-19 снижаются примерно в 20 раз, особенно если у привитого человека нет факторов риска.