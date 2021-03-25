"Вот вам и российская прививка": россияне в недоумении от "признания" властей Петербурга
Питерский глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец подтвердил, что в городе были случаи смерти людей, привитых от Covid-19
В российском обществе и без того ходят самые разнообразные слухи и ширятся страшилки о коронавирусе и вакцине от него, которые и стали причиной частых отказов от вакцинации. Разумеется, любая новая такая история только усугубляет ситуацию, особенно, если она впоследствии находит официальное подтверждение.
А потому сегодняшние признания властей Петербурга точно не сыграют на руку федеральному центру, который в последние месяцы неоднократно сетовал на низкие темпы иммунизации в стране. Причём, даже объяснения о том, что подобные случаи зафиксированы с пациентами, имевшими довольно тяжёлые сопутствующие заболевания, мало кого успокоят.
Глава комитета по здравоохранению в Петербурге Дмитрий Лисовец подтвердил, что в городе были случаи, когда полностью привитые граждане умирали от Covid-19.
«Были случаи, когда люди прошли вакцинацию двумя компонентами, и у них был зафиксирован летальный исход. Но это, как правило, пациенты с тяжёлыми сопутствующими патологиями, онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой системы и прочим», – заявил Лисовец в ответ на вопрос о том, есть ли в регионе случаи смертей от коронавируса среди привитых.
Кроме того, глава комитета по здравоохранению также добавил, что после прививки риски госпитализации и летального исхода от Covid-19 снижаются примерно в 20 раз, особенно если у привитого человека нет факторов риска.
Фактически Лисовец повторил уже давно звучавшие тезисы. Да, смерти среди привитых от коронавируса людей есть, но они спровоцированы не вакциной, а осложнением сопутствующих патологий на фоне заражения. Как ни крути, но прививку от смерти пока ещё не придумали. Как бы там ни было, россияне отреагировали на эту новость довольно бурно.
«Но до сих пор почему-то в стране не могут организовать бесплатной раздачи медицинских масок. Казалось бы, что из мер борьбы с инфекцией может быть дешевле, как раздача масок и контроль за тем, как их носят в общественных местах. Всё это можно было наладить в прошлом году».
«Да им плевать, чем болеет человек. Не укололся, пока работа, а люди кушать то хотят. Ставят в безвыходное положение».
«А кто-то недавно заявил, что противопоказаний нет ни по каким болезням. Прививку можно ставить и онкологическим больным».
«Я считаю, после этого никто не имеет никакого морального права требовать принудительно вакцинироваться. Каждый должен самостоятельно принимать решение».
«В России у половины населения есть хронические заболевания. В этой связи навязывание обязательной вакцинации, осуществляемой в скрытой форме и за вашей же подписью о "добровольности" вкалывания – одно самых мерзких преступлений властей».
«Как уже это всё надоело! И умирать не хочется от болезни и осложнения получить от вакцинации страшно».
«Вот вам и российская прививка», – пишут россияне в социальных сетях.
Теги: #Санкт-Петербург, #коронавирус
Рубрика: Общество