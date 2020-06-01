"Отстаньте уже со своими прививками": россиян не обрадовало новое решение Минздрава по вакцинам

Российский Минздрав одобрил проведение совместного испытания двух вакцин от коронавируса: российского препарата «Спутник Лайт» и британской AstraZeneca. Такие данные опубликованы в реестре разрешений на проведение клинических испытаний, который курируется ведомством.

«Просто слепое случайное исследование 1 и 2 фаз для определения степени безопасности и иммуногенности комбинации вакцин для профилактики коронавирусной инфекции у взрослых», - отмечается в документе.

Также сообщается, что в самом исследовании примут участие полторы сотни пациентов, а завершить его специалисты рассчитывают уже 2 марта следующего года.

Примечательно, что эта новость может стать для многих россиян выходом хотя бы из одной ситуации, на которую они жаловались ранее. Дело в том, что проведение совместных испытаний российского и британского препаратов, вероятнее всего, предполагает наличие между сторонами договоренностей о взаимном признании вакцин в будущем. Как бы там ни было, есть хотя бы вероятность того, что та же AstraZeneca попадет на внутренний российский рынок. Как результат – большое количество тех, кто отказывался от вакцинации отечественными препаратами, сетуя на то, что они не признаны в странах Евросоюза, а значит и сертификат вакцинации не позволит их посещать, могут получить возможность исправить ситуацию.

Но даже на эту информацию россияне в социальных сетях отреагировали преимущественно негативно. Многие, к примеру, просто пишут, что уже устали от потока нескончаемых сообщений о вирусе и вакцинации, другие, и вовсе, требуют отстать от них с этой проблемой. Третьи тут же начали критиковать британскую вакцину AstraZeneca, называя ее одним из худших препаратов из тех, что были созданы на Западе.

«Т.е. это все из одной бочки разливают?»;

«Россия расширяет границы опытов над гражданами?»;

«Так сначала надо было испытывать, а потом колоть всех подряд»;

«Так бы "рьяно" с другими заболеваниями боролись, гляди и меньше была бы смертность»;

«То есть взяли вакцину, от которой куча побочек и страны отказывались от нее и будут ее совмещать с нашим спутником»;

«Отстаньте уже со своими прививками», – пишут россияне в социальных сетях.