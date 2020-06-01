Врачи заявили, что вакцинация способна помочь предотвратить постковидный синдром
По словам медиков, вакцина блокирует размножение вируса, поэтому она должна помогать при реабилитации после болезни
Вакцинация может помочь предотвратить развитие постковидного синдрома, который проявляется у переболевших в виде слабости, депрессии, головной и мышечной боли и снижения когнитивных функций. Об этом рассказал Ura.ru врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.
«Похоже, вакцинация отрубает ковидный хвост (постковидный синдром – прим. ред.). У нас есть сообщения о единичных случаях, о серии клинических и наблюдательное исследование на эту тему», – заявил врач-терапевт.
Водовозов считает, что если это подтвердится в клинических исследованиях, то мы получим не только профилактическую, но и «реабилитационную вакцину».
По словам вакцинолога, главного врача медицинского центра «Лидер Медицина», кандидата медицинских наук Евгения Тимакова, задачей вакцины является защита и блокировка размножения вируса в организме, поэтому она должна спасать от постковидного синдрома.
Он пояснил, что синдром возникает тогда, когда иммунитет не справляется и коронавирус размножается во всех органах.
«По статистике, в реабилитационных центрах, которые реабилитируют пациентов после коронавируса, привитых людей, в принципе, не наблюдается», – подчеркнул вакцинолог.
Ранее врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович заверил, что проблемы с памятью и концентрацией внимания после коронавируса не являются исключительной особенностью нового заболевания. Подобные последствия, по его словам, почти всегда настигают пациента, заразившегося любым вирусом: «Любой вирус имеет две точки приложения: сосуды – то есть нарушение капиллярного кровотока – и влияние на нервную ткань, как центральную, так и периферическую, так что ничего сверхъестественного здесь нет, это не какие-то сугубо ковидные последствия и осложнения», – объяснил Федорович.
Теги: #коронавирус, #Вакцина от коронавируса
Рубрика: Здоровье и дом