Врачи заявили, что вакцинация способна помочь предотвратить постковидный синдром

Вакцинация может помочь предотвратить развитие постковидного синдрома, который проявляется у переболевших в виде слабости, депрессии, головной и мышечной боли и снижения когнитивных функций. Об этом рассказал Ura.ru врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

«Похоже, вакцинация отрубает ковидный хвост (постковидный синдром – прим. ред.). У нас есть сообщения о единичных случаях, о серии клинических и наблюдательное исследование на эту тему», – заявил врач-терапевт.

Водовозов считает, что если это подтвердится в клинических исследованиях, то мы получим не только профилактическую, но и «реабилитационную вакцину».

По словам вакцинолога, главного врача медицинского центра «Лидер Медицина», кандидата медицинских наук Евгения Тимакова, задачей вакцины является защита и блокировка размножения вируса в организме, поэтому она должна спасать от постковидного синдрома.

Он пояснил, что синдром возникает тогда, когда иммунитет не справляется и коронавирус размножается во всех органах.

«По статистике, в реабилитационных центрах, которые реабилитируют пациентов после коронавируса, привитых людей, в принципе, не наблюдается», – подчеркнул вакцинолог.

Ранее врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович заверил, что проблемы с памятью и концентрацией внимания после коронавируса не являются исключительной особенностью нового заболевания. Подобные последствия, по его словам, почти всегда настигают пациента, заразившегося любым вирусом: «Любой вирус имеет две точки приложения: сосуды – то есть нарушение капиллярного кровотока – и влияние на нервную ткань, как центральную, так и периферическую, так что ничего сверхъестественного здесь нет, это не какие-то сугубо ковидные последствия и осложнения», – объяснил Федорович.