Проблемы с концентрацией внимания после Covid-19 не являются специфическими
Любой вирус влияет на нервную систему так, что ей требуется больше времени после трудового дня для восстановления
Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович заверил, что проблемы с памятью и концентрацией внимания после коронавируса не являются исключительной особенностью нового заболевания.
Подобные же последствия почти всегда настигают пациента, заразившегося любым вирусом:
«Любой вирус имеет две точки приложения: сосуды - то есть нарушение капиллярного кровотока - и влияние на нервную ткань, как центральную, так и периферическую, так что ничего сверхъестественного здесь нет, это не какие-то сугубо ковидные последствия и осложнения»
, – объяснил Федорович ТАСС.
Любая болезнь влияет на работоспособность человека и требует от организма больше времени на восстановление.
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