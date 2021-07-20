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Проблемы с концентрацией внимания после Covid-19 не являются специфическими

Любой вирус влияет на нервную систему так, что ей требуется больше времени после трудового дня для восстановления

Фото: Скриншот с видео на YouTube

Александр Федорович

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович заверил, что проблемы с памятью и концентрацией внимания после коронавируса не являются исключительной особенностью нового заболевания.

Подобные же последствия почти всегда настигают пациента, заразившегося любым вирусом: 

«Любой вирус имеет две точки приложения: сосуды - то есть нарушение капиллярного кровотока - и влияние на нервную ткань, как центральную, так и периферическую, так что ничего сверхъестественного здесь нет, это не какие-то сугубо ковидные последствия и осложнения»

, – объяснил Федорович ТАСС.

Любая болезнь влияет на работоспособность человека и требует от организма больше времени на восстановление. 

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