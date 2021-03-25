Пожилые москвичи получат от Собянина "коробку здоровья" за вакцинацию от COVID-19
В коробку входят витамины, приборы для измерения давления и пульса, набор косметики по уходу за кожей и другое
Москвичи старше 65 лет, которые полностью привились от коронавируса или собираются это сделать в период с 23 июня по 1 октября, смогут получить «коробку здоровья». В нее входит набор необходимых вещей для поддержания здорового образа жизни и укрепления иммунитета. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам заммэра, акция стартовала в июне этого года по решению мэра Москвы. Она создана для москвичей старше 65 лет, которые после введения второго компонента вакцины от COVID-19 смогут получить в подарок от города коробку «С заботой о здоровье».
По словам Раковой, каждая коробка собрана с заботой и вниманием к москвичам старшего поколения. Отмечается, что ранее забрать набор можно было только в центрах социального обслуживания по месту жительства, теперь число пунктов увеличено в два раза.
С 26 июля сделать это можно центре вакцинации в Гостином Дворе, с 28 июля она будет доступна в 119 центрах на базе поликлиник. «Таким образом мы хотим поблагодарить горожан старшего поколения за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих», – подчеркнула заммэра.
В коробку входят витамины, приборы для измерения артериального давления и пульса, набор косметики по уходу за кожей, таблетница, медицинские маски.
Забрать набор можно в течение месяца с даты введения второго компонента вакцины. Для его получения нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС, выданный в городе Москве, сертификат о вакцинации с отметками о введении вакцины в период с 23 июня по 1 октября 2021 года и сертификат на подарочный набор.
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