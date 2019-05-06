Минобрнауки упростило получение степени доктора наук на фоне проблем с академэтикой

Министерство образования и науки изменило условия для соискания степени кандидата или доктора наук. С 1 августа в силу вступит соответствующее положение, пишет DOXA.

Теперь в диссовет будут входить не 19 человек, как прежде, а 11. Также всего лишь пять человек из этого числа должны иметь степень доктора наук и быть специалистами по профильной области. Ранее таких участников диссовета должно было насчитываться как минимум семь.

С пяти до четырех человек снижено количество докторов наук при институции, на базе которой создается диссертационный совет.

Членами диссоветов смогут стать носители регалий эквивалентных статусу кандидата наук в России. Отдельно они будут опубликованы в Высшей аттестационной комиссией.

Еще одно новшество обновленного регламента – 50% членов диссовета смогут участвовать в заседаниях в онлайн-формате. Голосование может стать тайным и электронным.

Ранее сетевое сообщество «Диссернет» опубликовало данные анализа более 600 ректоров вузов. Выяснилось, что каждый десятый руководитель того или иного университета в России грешил плагиатом. В целом каждый пятый ректор как-то пренебрегал академической этикой.