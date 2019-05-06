Эксперты обнаружили некорректные заимствования в пяти научных статьях врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Как говорится на сайте сообщества «Диссернет», все пять статей Александра Беглова, содержащие плагиат, были опубликованы в журнале «Экономические науки», который эксперты отнесли к числу изданий «с грубыми нарушениями».

Отмечается, что данные научные работы врио губернатора Петербурга посвящены казачеству и содержат некорректные заимствования из диссертации Владимира Трута «Казачество России в период революций 1917 года и на начальном этапе гражданской войны» и его книги «Дорогой славы и утрат. Казачьи войска в период войн и революций».

По словам сооснователя «Диссернета» Сергея Пархоменко, специалисты проекта заинтересовались работами Беглова после того, как узнали, что он сначала стал кандидатом технических наук, защитив диссертацию на тему «Устойчивость железобетонных элементов из плоскости изгиба», а затем получил степень доктора экономических наук с диссертацией «Управление производством продукции АПК в казачьих сообществах как потенциал устойчивого социально-экономического развития регионов».