"Ждем, что скажет президент": в сети иронизируют над контролем Бастрыкина бытовой ссоры с участием сына Пьехи

Из топа новостей уже который день не уходит бытовая ссора в одном из коттеджных поселков Ленинградской области, в которой сошлись жена футбольного арбитра Владислава Безбородова и сын певца Стаса Пьехи.

На этот раз поводом для обсуждения стали слова Безбородова, который заявил, что после инцидента выгнал супругу из дома.

«Истеричка. Я её выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома - тем более», - сказал он.

Ирину Безбородову называют виновницей конфликта, в результате которого сын Пьехи попал в больницу. Напомним, что сейчас проверку инцидента контролирует лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ранее бывшая супруга Пьехи Наталия сообщила в Instagram, что её сына и мать «избили средь бела дня» из-за детской шалости. Женщина отметила, что мама соседского ребёнка запретила ему общаться с ним, а тот «не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать, и проткнул карандашом их надувной бассейн». В ответ, как заявляет Наталия, соседка подошла к мальчику, схватила его за руку и швырнула на землю, а прибежавшую на крики бабушку ударила по руке.

Журналисты поинтересовались у Стаса Пьехи, что он думает по поводу выгнанной из дома Ирины Безбородовой.

«Я читал об этом. Не жалко ли мне Безбородову? Вы знаете, я предпочитаю заниматься только вопросами здоровья своего сына и его бабушки, и не касаться других вопросов - особенно вопросов семьи Безбородовых», - сказал Пьеха в интервью «Газете.ру».

В сети вся эта истерия из-за детской шалости вызывает только недоумение, особенно после того, как вопрос курирования расследования бытовой ссоры взял на себя Бастрыкин.

«Вот ведь как бывает, тронули ребёнка и сам Бастрыкин, как "Чёрный плащ", тут как тут! Интересно, а когда ребёнок этого «Богоизбранного» певца чихнёт, к нему немедленно вылетит министр здравоохранения Мурашко?» - задаёт риторический вопрос читатель.

«Теперь мы можем спокойно отпускать детей на улицу, если что, сам Бастрыкин за ними приглядит и если что, обидчиков накажет! – верит в главу СК россиянин. - А детям, надо сказать, если кто их вздумает обидеть, пусть кричат, что они дети Стаса Пьехи».

«Нет, я, конечно, против любого насилия к детям, но прям жестоко избили, сотрясение, звёздный адвокат сразу, а теперь ещё и Быстрыкин… Вы чего? Совсем там?» - уточняет москвич.

«Ну всё, теперь сам Бастрыкин на контроль взял. Ждём отчёт уполномоченного по правам ребёнка. Ну и главное, что президент скажет по этому поводу», - иронизирует житель Ленинградской области.

«Недавно видел, как один старшой надавал пендалей младшему. Бастрыкин найди обидчика и возьми это дело под свой контроль!» - призывает главу СК россиянин.

«Проткнул бассейн... Так, а Бастрыкин тут при чём? Порча имущества. Получил по шапке за такую "шалость". Все правильно. Можно было ещё ремнём добавить», - считает пенсионер.

«А я ни за тех, ни за других. Знаю, какие шкодливые 7-летние дети бывают, тем более звёздных родителей. Но вот судья меня неприятно удивил. Жена всё таки. И в радости, и в горе вроде, а он выгнал. Или из собственного пиара и дальнейшей карьеры?» - не понял Безбородова читатель.

«Всё связанное с российским футболом плохо пахнет», - поддержал его любитель хоккея.

«Бедный судья! И не подозревал раньше, что его благоверная из себя представляет... А тут вдруг глаза раскрылись! И вообще, какое он имел право вот так… на улицу? Будет бродить по улице, ещё на кого-нибудь нападёт!» - шутит читательница.

«Муж влепил жене красную карточку. Да это явный сюжет для программы «Пусть говорят», - подсказывают телевизионщикам.

«На наших глазах муха превращается в слона... Надоели уже, честное слово! Сколько можно мусолить эту дачную склоку?!» - расстроен читатель.

«Пацан этот - мелкий пакостник, но правосудие поддерживает его начинания», - считает мужчина со стажем.

«Поделом она им надавала, не арматурой же била, просто бытовая ссора, но здесь же фигурант золотой ребёнок и Бастрыкин тут же подключился...» - расстроен историк.