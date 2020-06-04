"Голикову и Собянина на выход": россияне возмущены новым заявлением вице-премьера о вакцинации

О парадоксальности в действиях и высказываниях представителей российской власти в период пандемии уже, пожалуй, нет смысла лишний раз рассказывать. «Качели», которые устроили чиновники, главы регионов и федеральные министры, то называя ситуацию в стране неблагоприятной, угрожая при этом ограничениями и вводя QR-коды, то резко меняя вектор собственных мыслей в пользу версии о стабилизации, уже перестали кого-либо удивлять.

За реальными примерами далеко ходить не приходится. Еще вчера глава российского государства во время совещания с членами правительства потребовал добиться ускорения темпов вакцинации, заявив, что только так Россия сможет победить вирус, а уже сегодня вице-премьер Татьяна Голикова выступает с новой порцией позитивных новостей. По ее словам, Москва близка к достижению коллективного иммунитета от коронавируса.

Более того, по словам вице-премьера, столь позитивная ситуация складывается не только в столице, но еще и в Петербурге, а также в полутора десятках других регионов страны, которые приблизились к достижению коллективного иммунитета к COVID-19 на уровне 60%.

«Наиболее близки к достижению показателей коллективного иммунитета на уровне 60%, с учетом переболевших, перенесших болезнь без симптомов и вакцинированных, 17 регионов России», – заявила чиновница и привела полный список субъектов со столь положительными показателями.

Между тем, россияне, которые уже не просто привыкли к постоянно меняющемуся мнению властей относительно темпов вакцинации и ситуации в стране в целом, отреагировали на слова Голиковой без должного энтузиазма. Напротив, многие набросились на чиновницу с критикой.

«Когда ее уволят уже??»;

«Такое ощущение, что сейчас губернаторы просто соревнуются, кто больше привьёт и за это от правительства страны получит печеньку или шоколадку»;

«А что же статистика растёт? Почему не падает? Или это другое...»;

«Да когда её уберут уже»;

«Надо во всей стране вводить QR коды и тогда коллективный иммунитет будет у всех»;

«Голикову и Собянина на выход», – пишут комментаторы в социальных сетях.