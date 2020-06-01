"А сколько они выделят на санитарный меч?" В сети уверены, что 30 млрд на "Санитарный щит" просто исчезнут

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию заявила, что в России разработали проект «Санитарный щит», результатом работы которого станет предупреждение развития пандемий. По ее словам, на эти цели до 2024 года предполагается дополнительно направить 30 миллиардов рублей.

– Еще один урок пандемии - необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности страны. Без этого невозможно сохранение населения и устойчивое социально-экономическое развитие. Мы разработали проект «Санитарный щит». Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекцией в страну и развития пандемии, – заявила Голикова.

Как отметила Голикова, «Санитарный щит» позволит разрабатывать тест-системы на новые инфекции за четыре дня, а вакцины против них - за четыре месяца.

Помимо этого, планируется укрепить санитарно-карантинный контроль на границах, добавила вице-премьер.

– К 2024 году обеспечим возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска. Для 80 процентов россиян станет доступной быстрая - в течение 24 часов - и качественная, своевременная диагностика инфекций, - уточнила она.

Понятно, что в соцсетях такой «прорыв» с выделением огромных бюджетных денег не оценили.

«Они больше 60 миллиардов уже освоили на необязательной обязательной вакцинации. А сколько на масках и антисептиках? Им война - мать родная. Ждём продолжения страшилок про коронавирус», - считает читатель.

«30 миллиардов рублей сейчас распихают по карманам, а дальше видно будет. Классическая «прачечная», - уверен россиянин.

«Вот как надо пилить бюджет. Молодцы. Голикова, а что не 40 или 100? Закрой границы и проблем нет и деньги целы. Откуда деньги Зин? Дайте денег пенсионерам. А то возраст выхода на пенсию подняли, т. к. денег нет. Где Макаров защищавший с пеной у рта поднятие пенсионного возраста? Ату его», - возмущен москвич.