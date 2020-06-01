"А сколько они выделят на санитарный меч?" В сети уверены, что 30 млрд на "Санитарный щит" просто исчезнут
Россияне не верят в задумку ведомства Голиковой и думают, что это очередной распил бюджетных средств
Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию заявила, что в России разработали проект «Санитарный щит», результатом работы которого станет предупреждение развития пандемий. По ее словам, на эти цели до 2024 года предполагается дополнительно направить 30 миллиардов рублей.
– Еще один урок пандемии - необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности страны. Без этого невозможно сохранение населения и устойчивое социально-экономическое развитие. Мы разработали проект «Санитарный щит». Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекцией в страну и развития пандемии, – заявила Голикова.
Как отметила Голикова, «Санитарный щит» позволит разрабатывать тест-системы на новые инфекции за четыре дня, а вакцины против них - за четыре месяца.
Помимо этого, планируется укрепить санитарно-карантинный контроль на границах, добавила вице-премьер.
– К 2024 году обеспечим возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска. Для 80 процентов россиян станет доступной быстрая - в течение 24 часов - и качественная, своевременная диагностика инфекций, - уточнила она.
Понятно, что в соцсетях такой «прорыв» с выделением огромных бюджетных денег не оценили.
«Они больше 60 миллиардов уже освоили на необязательной обязательной вакцинации. А сколько на масках и антисептиках? Им война - мать родная. Ждём продолжения страшилок про коронавирус», - считает читатель.
«30 миллиардов рублей сейчас распихают по карманам, а дальше видно будет. Классическая «прачечная», - уверен россиянин.
«Вот как надо пилить бюджет. Молодцы. Голикова, а что не 40 или 100? Закрой границы и проблем нет и деньги целы. Откуда деньги Зин? Дайте денег пенсионерам. А то возраст выхода на пенсию подняли, т. к. денег нет. Где Макаров защищавший с пеной у рта поднятие пенсионного возраста? Ату его», - возмущен москвич.
«Большей глупости представить невозможно. Что будет с выделенными деньгами - догадаться несложно», - считает житель Сибири.
«Нехило кто-то отпилит! А ещё с каждого экспресс-теста по косарю с рыла! Можно и мне стать небольшим санитарным щитком?» - просится петербуржец.
«Вот я смотрю и думаю. в отличие от некоторых. А где пандемия? У нас границы открывают, режим ЧС не вводят… Так где пандемия?» - не понимает уралец.
«Интересно, а на санитарный меч они сколько потратят?» - задает риторический вопрос читатель.
«Ха-ха-ха, сначала оптимизировали медицину, а потом не знают, что с этим делать», - в шоке пенсионер.
«Санитарный щит» позволит разрабатывать тест-системы на новые инфекции за четыре дня, а вакцины против них - за четыре месяца». И ни слова про клинические испытания... Да кому они нужны, правда?» - иронизирует учитель ботаники.
«На лечении не заработаешь, а на вакцинах и тестах можно до конца света зарабатывать», - уверен профессор.
«Вы на Спутнике ещё не напилили? Какой-то «щит» за 30 лярдов придумали? Это называется - коту под хвост. Скольким бы детям реально помочь смогли, которым по смскам собирают. Когда же вы уже наедитесь? Стыд и позор нашему государству», - разгорячен дальневосточник.
«Как только выделяются многомиллиардные инвестиции из бюджета, сразу обновляется список Форбс долларовых миллиардеров. Домов себе понастроють...» - не верит в осуществление проекта читатель.
«И как это в России сейчас бывает стабильно - 30 лярдов скрылись в неизвестном направлении!» - рассуждает полицейский.
«Проект «2020» успешно провалили, теперь «Санитарный щит» для раздербанивания придумали...» - считает студент-медик.
«Главное, звучит. Представляю, как санитары дубасят щитами вирусы», - шутит молодой человек.
«Они уже неоднократно демонстрировали свои возможности. Ещё одной демонстрации бюджет может и не выдержать. Вообще не способны оценивать последствия своих действий, которые оборачиваются в борьбу с собственным населением, о котором они так пекутся», - уверен пенсионер.
Теги: #Вакцина от коронавируса, #коронавирус, #Голикова
Рубрика: Общество