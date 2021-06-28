"Вам еще это аукнется": россияне о заявлении РПН про обязательную вакцинацию в Петербурге
Многие ранее отмечали, что практика столицы с введением обязательной вакцинации непременно будет перенята регионами
Обязательная вакцинация – краеугольный камень в отношениях властей с населением последних недель или даже месяцев. Фактически именно попытки принудить граждан к участию в кампании по иммунизации внесли новые коррективы в так называемый общественный договор, подставляя федеральный центр под новые проблемы и риски протестного голосования в сентябре. По крайней мере, так считают многие политологи, отмечавшие ранее, что практика Москвы с введением обязательной вакцинации непременно будет перенята регионами.
Впрочем, возможно мало кто ожидал, что темпы перенимания будут настолько быстрыми. Не прошла волна возмущений об «обязаловке» в отдаленных субъектах, как следующим в очередь на собственный опыт применения этой практики встал Петербург. О возможности введения в Северной столице обязательной вакцинации высказались даже в Роспотребнадзоре.
Так, глава отдела эпидемиологического надзора регионального управления ведомства Ирина Чхинджерия заявила, что в РПН вполне допускают такой вариант. «В случае необходимости это действительно возможно», – отметила чиновница.
«Всё по плану, там слишком много народу живёт»;
«Вилы для вакцинаторов – заточены»;
«Спутник» навсегда с тобой, укололся и вы вместе до конца жизни»;
«Да идите вы, это должно быть добровольно»;
«Принудительная вакцинация до добра не доведет»;
«Неужели сложно провести качественную агитацию и убедить людей добровольно сделать прививку?»
«Вы должны оставить людям право выбора!»
«Чего добивается власть своими радикальными действиями?»
«Вам еще это аукнется», – пишут недовольные граждане.
Рубрика: Общество