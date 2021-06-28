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"Вам еще это аукнется": россияне о заявлении РПН про обязательную вакцинацию в Петербурге

Многие ранее отмечали, что практика столицы с введением обязательной вакцинации непременно будет перенята регионами

Фото: @Pixabay

Обязательная вакцинация – краеугольный камень в отношениях властей с населением последних недель или даже месяцев. Фактически именно попытки принудить граждан к участию в кампании по иммунизации внесли новые коррективы в так называемый общественный договор, подставляя федеральный центр под новые проблемы и риски протестного голосования в сентябре. По крайней мере, так считают многие политологи, отмечавшие ранее, что практика Москвы с введением обязательной вакцинации непременно будет перенята регионами.

Впрочем, возможно мало кто ожидал, что темпы перенимания будут настолько быстрыми. Не прошла волна возмущений об «обязаловке» в отдаленных субъектах, как следующим в очередь на собственный опыт применения этой практики встал Петербург. О возможности введения в Северной столице обязательной вакцинации высказались даже в Роспотребнадзоре.

Так, глава отдела эпидемиологического надзора регионального управления ведомства Ирина Чхинджерия заявила, что в РПН вполне допускают такой вариант. «В случае необходимости это действительно возможно», – отметила чиновница.

«Всё по плану, там слишком много народу живёт»;

«Вилы для вакцинаторов – заточены»;

«Спутник» навсегда с тобой, укололся и вы вместе до конца жизни»;

«Да идите вы, это должно быть добровольно»;

«Принудительная вакцинация до добра не доведет»;

«Неужели сложно провести качественную агитацию и убедить людей добровольно сделать прививку?»

«Вы должны оставить людям право выбора!»

«Чего добивается власть своими радикальными действиями?»

«Вам еще это аукнется», – пишут недовольные граждане. 

Рубрика: Общество

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