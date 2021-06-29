Вчера, в 23:34

Член эко-партии врезал главе Якутии, обвинившему в лесных пожарах сухие грозы

В партии настаивают, что 97% лесных возгораний происходят по вине людей

Фото: соцсети, МЧС

Руслан Хвостов

Лидер партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов резко отреагировал на заявление главы республики Саха Айсена Николаева.

В эфире местного канал «Якутия 24» глава региона обвинил в массовых пожарах исключительно климатический кризис:

«Безусловно, здесь причина одна - глобальные изменения климата, они происходят, мы видим, что в Якутии с каждым годом становится жарче. Мы сейчас живем в самое жаркое, самое засушливое лето, которое было в истории метеонаблюдения Якутии с конца XIX века»

Руслан Хвостов назвал эти реплики банальными отговорками и призвал предусмотреть в законах уголовную ответственность для чиновников, ответственных за огненные катастрофы.

«Никто из руководителей полыхающих регионов не хочет смотреть правде в глаза и признавать фундаментальные проблемы в существующей системе пожарной безопасности. По мнению губернаторов, во всём виновата природа и никто больше. Поэтому и наказывать, кроме глобального потепления, некого. А слова экспертов, твердящих о человеческом происхождении 97% лесных возгораний, ни для кого из чиновников не авторитет. Никто не упоминает выгодоприобретателей лесных пожарищ, продающих затем древесину за границу. Замалчивается информация о «зонах контроля», которые тушить по регламентам необязательно, но именно они чаще всего - причина разрастания пожарищ»

, – заявляет Руслан Хвостов в официальном сообществе «Зеленой Альтернативы» «ВКонтакте».

По официальным данным МЧС, в якутских лесах сгорело уже 2,5 миллиона гектаров леса и еще 1,5 миллиона гектаров продолжают гореть.

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