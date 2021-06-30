В Якутии для борьбы с лесными пожарами вызвали искусственные дожди

Для борьбы с лесными пожарами над тремя районами Якутии, Горный, Вилюйский и Нюрбинский вызвали искусственные дожди. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб республики.

«Сегодня для помощи наземным группировкам сил в тушении пожаров летчики-наблюдатели Федеральной Авиалесоохраны искусственно вызвали дожди», – сообщили в оперштабе.

Как отмечается, сейчас там наблюдается наиболее сложная ситуация.

Для вызова дождя используется самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» с веерной установкой для пуска в облака пиропатронов с йодистым серебром.

В оперштабе также рассказали, что в тушении огня уже практически месяц принимают участие около 800 парашютистов-десантников. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в разных частях региона пройдут естественные дожди, что может помочь наземным силам в стабилизации обстановки.

Как сообщали в МЧС 20 июля, за сутки для тушения пожаров было задействовано 2 138 человек и 299 единиц техники. Они ликвидировали 27 природных пожаров на площади свыше 56 тысяч гектар.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 205 природных пожаров. Площадь активного горения превышает 2100 гектар. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 1 465 095,1 га, из них 1 274 731,1 га лесная, 190 364,0 га – нелесная.