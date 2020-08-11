Россияне смогут внести в паспорт группу крови и резус-фактор

Согласно опубликованному на официальном правовом портале документу, теперь в паспортах гражданина РФ будут лишь по желанию указывать имена детей, не достигших 14-летнего возраста. Об этом сообщает ТАСС.

По своему намерению можно будет внести в документ, удостоверяющий личность, свою группу крови, резус-фактора, а также отметки о ранее выданных паспортах или заграничных документах.

Также по желанию возможно указывать места регистрации и расторжения брака гражданином.