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Россияне смогут внести в паспорт группу крови и резус-фактор

Вносить имена детей в страницы паспорта теперь будут по желанию

Фото: Global Look Press

Согласно опубликованному на официальном правовом портале документу, теперь в паспортах гражданина РФ будут лишь по желанию указывать имена детей, не достигших 14-летнего возраста. Об этом сообщает ТАСС.

По своему намерению можно будет внести в документ, удостоверяющий личность, свою группу крови, резус-фактора, а также отметки о ранее выданных паспортах или заграничных документах.

Также по желанию возможно указывать места регистрации и расторжения брака гражданином. 

Рубрика: Общество

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