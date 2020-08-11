Россияне смогут внести в паспорт группу крови и резус-фактор
Вносить имена детей в страницы паспорта теперь будут по желанию
Согласно опубликованному на официальном правовом портале документу, теперь в паспортах гражданина РФ будут лишь по желанию указывать имена детей, не достигших 14-летнего возраста. Об этом сообщает ТАСС.
По своему намерению можно будет внести в документ, удостоверяющий личность, свою группу крови, резус-фактора, а также отметки о ранее выданных паспортах или заграничных документах.
Также по желанию возможно указывать места регистрации и расторжения брака гражданином.
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