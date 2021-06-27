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Паспорт будут делать быстрее, а отведенный на его замену срок увеличится

Кабмин разрешит менять паспорт за 90 дней. Всё это время он будет действительным. Делать новый обещают всего 5 суток

Фото: Global Look Press

Правительство обещает разрешить гражданам, у которых заканчивается срок действия паспорта (при достижении 20- и 45-летнего возраста) производить замену на более выгодных условиях. Документ будет оставаться действительным 90 суток со дня рождения или до тех пор, пока не будет сделан новый паспорт, говорится в релизе кабмина. 

Сейчас дополнительного срока на изготовление нового паспорта нет, а на его замену уходит от 10 до 30 суток. Всё это время у россиянина паспорта нет, а лишь временное удостоверение личности, которое нельзя использовать для ряда процедур вроде регистрации на «Госуслугах» или получения кредита: «Новое постановление избавит людей от таких неудобств», — пишут в правительстве. 

Срок же на получение первого паспорта в 14-летнем возрасте также увеличат с 30 до 90 дней.

С какой даты эти правила начнут действовать, не указано. 

Сами же сроки изготовления паспорта заметно сократят: вместо 10 (по месту жительства) или 30 дней (по месту пребывания) будет всего пять суток, причем место подачи заявления значения иметь не будет. Это будет введено с 1 июля 2022 года.

Соответствующее постановление правительства будет опубликовано позднее.

Рубрика: Общество

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