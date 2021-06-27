Температура в столичном регионе понизилась из-за дождей на пять-восемь градусов

Как сообщает портал «Метеоновости», зона кучево-дождевых облаков охватила большую часть Москвы и Подмосковья.

«Местами идут дожди разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах ливневого характера, отмечаются грозы и порывистый ветер. При дождях температура в среднем понизилась на 5-8 градусов», – отмечается в сообщении.

До начала дождей столбики термометров в столице, по данным Гидрометцентра, приближались к отметке 34 градусов.

Ранее Sobesednik.ru писал о «пыльном дьяволе», или смерче, в Мытищах. Из-за интенсивных дождей затоплен аэропорт Шереметьево, самолеты направляются в другие воздушные гавани.