Температура в столичном регионе понизилась из-за дождей на пять-восемь градусов
До начала ливней и гроз столбики термометров в Москве, по информации Гидрометцентра, приближались к 34 градусам
Как сообщает портал «Метеоновости», зона кучево-дождевых облаков охватила большую часть Москвы и Подмосковья.
«Местами идут дожди разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах ливневого характера, отмечаются грозы и порывистый ветер. При дождях температура в среднем понизилась на 5-8 градусов», – отмечается в сообщении.
До начала дождей столбики термометров в столице, по данным Гидрометцентра, приближались к отметке 34 градусов.
Ранее Sobesednik.ru писал о «пыльном дьяволе», или смерче, в Мытищах. Из-за интенсивных дождей затоплен аэропорт Шереметьево, самолеты направляются в другие воздушные гавани.