Baza: Самолеты не могут сесть в Шереметьево из-за того, что его затопило

В Москве из-за дождя затопило аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Дождь в Москве залил аэропорт Шереметьево. В небе над столицей сейчас много кружащих самолётов — из-за погоды они не могут пойти на посадку. Аэровокзал сейчас больше напоминает порт», – говорится в сообщении.

Как сообщает Mash, прилетевшие рейсы перенаправляют в другие аэропорты.

Ранее в подмосковном городе Мытищи жители смогли наблюдать такое необычное для этого региона явление, как «пыльный дьявол», то есть смерч.