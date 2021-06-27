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Baza: Самолеты не могут сесть в Шереметьево из-за того, что его затопило

Как отмечается, из-за дождя аэровокзал стал больше напоминать речной порт

Фото: Скриншот с видео

В Москве из-за дождя затопило аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. 

«Дождь в Москве залил аэропорт Шереметьево. В небе над столицей сейчас много кружащих самолётов — из-за погоды они не могут пойти на посадку. Аэровокзал сейчас больше напоминает порт», – говорится в сообщении.

Как сообщает Mash, прилетевшие рейсы перенаправляют в другие аэропорты. 

Ранее в подмосковном городе Мытищи жители смогли наблюдать такое необычное для этого региона явление, как «пыльный дьявол», то есть смерч. 

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