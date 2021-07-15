На Подмосковье напал "пыльный дьявол": видео
В городе Мытищи жители смогли наблюдать такое необычное для этого региона явление, как смерч
Прошедший сегодня в подмосковных Мытищах смерч, который еще называют «пыльным дьяволом», попал на видео очевидцев.
На кадрах видно, как столб пыли поднимается в небо.
О том, причинило ли такое необычное явление ущерб и есть ли пострадавшие, пока не сообщается.
Ученые называют такое явление «пыльный дьявол». Оно возникает, когда земная поверхность сильно нагревается. Тогда вихревое движение воздуха собирает с земли пыль, песок, мелкие предметы, камешки и образуется песчаный (или пыльный) вихрь. Это явление характерно для пустыни, но оно возникает и в городах. Такой вихрь существует не более двух минут и достигает не больше 20 метров в высоту.
Обычно он встречается в Саудовской Аравии, Кувейте и Иране, также «пыльный дьявол» способен появиться в Аризоне и Неваде (США) и в других засушливых регионах.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал о том, что в столице и Московской области 15 июля во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, грозы и град. Как уточнил Тишковец, сегодня выпадет до 8-13 миллиметров осадков, что соответствует 10% месячной нормы.
Синоптик Александр Шувалов в интервью «Ленте.ру» сегодня заявлял, что в ближайшее время есть вероятность смерчей. «Говорить, когда и где, не берется никто, все говорят о том, что риск существует. Но давайте отправим смерчи на второе место, на первое поставим град, грозы и шквалистое усиление ветра. Их вероятность гораздо выше. Я бы выразил свою мысль таким образом: "Жара будет уходить со скандалом"», – сказал специалист.
По его прогнозам, аномальная жара будет спадать неравномерно. С середины следующей недели ожидаются осадки в центральной полосе России.