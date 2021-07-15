На Подмосковье напал "пыльный дьявол": видео

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал о том, что в столице и Московской области 15 июля во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, грозы и град. Как уточнил Тишковец, сегодня выпадет до 8-13 миллиметров осадков, что соответствует 10% месячной нормы.

Синоптик Александр Шувалов в интервью «Ленте.ру» сегодня заявлял, что в ближайшее время есть вероятность смерчей. «Говорить, когда и где, не берется никто, все говорят о том, что риск существует. Но давайте отправим смерчи на второе место, на первое поставим град, грозы и шквалистое усиление ветра. Их вероятность гораздо выше. Я бы выразил свою мысль таким образом: "Жара будет уходить со скандалом"», – сказал специалист.

По его прогнозам, аномальная жара будет спадать неравномерно. С середины следующей недели ожидаются осадки в центральной полосе России.