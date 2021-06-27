В Москве во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, грозы и град

В четверг, 15 июля, в столице во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, температура воздуха прогреется до 32 градусов. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня атмосфера в столичном регионе достигнет энергетической неустойчивости, благодаря чему в небе появятся отдельные массивы кучевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние, что, естественно, немного собьет жару. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня и особенно вечером местами кратковременные дожди, грозы, возможен град», – предупредил синоптик.

Как уточнил Тишковец, с 18 до 19 часов выпадет до 8-13 миллиметров осадков, что соответствует 10% месячной нормы.

Температура воздуха в столице будет находиться на отметке в 30-32 градуса тепла, в Подмосковье воздух прогреется до +33 градусов. Ветер северо-западный, три-восемь метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.