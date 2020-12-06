Стрелявший в 13-летнюю девочку полицейский получил реальный срок. Сперва дали условный

Бывшему сотруднику МВД Ивану Князеву назначли наказание в виде лишения свободы сроком 2,5 года в колонии-поселении. Возле подъезда одного из жилых домов в Москве он в нерабочее время выстрелил 13-летней дочери своей знакомой в ногу из травматического пистолета. Сама девочка, по словам свидетеля, тогда утверждала, что старший сержант домогался её. Когда на место приехала полиция, сотрудники МВД вместо того, чтобы задержать подозреваемого, угостили его сигаретой и дружески общались с ним.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Симоновский районный суд принял решение назначить Князеву наказание в виде трех лет условно, однако после аппеляции Мосгорсуд постановил пересмотреть это решение в новом составе суда. Теперь, как сообщает агентство «Москва», Симоновский районный суд отправил экс-полицейского в колонию-поселение, это самое мягкое наказание из всех вариантов реального лишения свободы. Князева судили по статье о хулиганстве.

О происшествии стало известно со слов свидетеля, который в тот момент проходил мимо и услышал выстрел. По его словам, девочка утверждала, что Князев домогался её, он также видел у него пистолет. Позднее Князев вместе с матерью девочки пытались затащить её домой, но она сбежала. Приехавший на место наряд полиции, узнав в подозреваемом своего коллегу, не стал задерживать его, они просто поговорили с ним и матерью девочки, которую к тому моменту забрала скорая.

Позднее МВД сообщило об увольнении старшего сержанта из своих рядов, подчеркнув, что он находился в момент происшествия не при исполнении и в гражданской одежде.