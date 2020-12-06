"Лез целоваться": Свидетель рассказали о нападении полицейского на 13-летнюю

Свидетель рассказал, что полицейский, который прострелил ногу 13-летней девочке на Судостроительной улице в Москве был пьян, а её мать действовала вместе с ним, дважды затаскивая убегающего раненого подростка в квартиру. Несмотря на стрельбу из травматического пистолета по ребенку и её слова о попытке изнасилования, правоохранители из прибывшего наряда не задержали нападавшего, а поболтали по-дружески и предложили закурить.

Разговор с, вероятно, одним и тем же очевидцем событий независимо друг от друга публикуют «Медиазона» и «Московский комсомолец». Именно он сообщил в полицию о случившемся и изначально отогнал напавшего на ребенка 33-летнего сотрудника патрульно-постовой службы.

«Видим, что она лежит на лавке, в истерике бьется, и какой-то мужик пытается ее поднять и затащить в дом. Когда подходил, крикнул: "Че происходит?". Он, видимо, испугался и сначала даже убежал», — рассказывает свидетель. После этого девочка сказала ему, что у неё прострелено колено — из него действительно шла кровь.

Пострадавшая тогда также рассказала, что он «знакомый ее отца» и «прострелил ей колено из пистолета за то, что та отказалась заниматься с ним сексом». Предварительно он напоил её, а во дворе начал приставать — «лез целоваться».

Вскоре вернулся полицейский: «Смотрю, он руки в карманы засунул и нащупывает там опять свой пистолет. А у него травмат был». Мужчина сообщил ему, что полиция уже выехала на место, на что тот ему ответил: «Да пускай приезжают, я сам из полиции!» При этом, по словам очевидца, нападавший был пьян.

Затем во двор выбежала её мать и вместе с полицейским начала затаскивать её в квартиру. Та отбивалась, но в итоге им удалось, однако девочка все равно сумела вырваться и снова выбежать на улицу. Пока парочка опять пыталась затащить её в дом, приехала скорая и полиция.

Подростка, которая кричала «Он пытался меня изнасиловать!» забрали санитары, а правоохранители спокойно зашли с матерью и нападавшим в квартиру.

Через несколько минут дверь открылась: «Они дружно выходят — как ни в чем не бывало, тоже как друзья. Выходит этот мужик, выходит за ним полицейский, угощает его сигареткой, и они стоят курят».

Приехавшие на место полицейский подошел к очевидцу и спросил, видел ли тот, «как он стрелял» — «они такие еще с наездом на меня» — на что он ответил отрицательно, уточнив про кровь и звуки выстрела.

Опросили его лишь потом: сперва пришел участковый, а затем следователь.

Сейчас напавший на девочку полицейский задержан, рассказали РБК в пресс-службе столичного главка СКР. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Ранее Sobesednik.ru писал, что МВД также начало проверку, которая должна привести к увольнению сотрудника ППС и наказаниям для его руководителей.