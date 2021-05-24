Мосгорсуд отменил условный приговор экс-полицейскому, стрелявшему в школьницу

Мосгорсуд отменил условный приговор в отношении бывшего полицейского Ивана Князева и отправил дело на новое рассмотрение. Об этом пишет РБК.

Как уточнили в Мосгорсуде, дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В марте суд приговорил бывшего полицейского, ранившего школьницу из травматического пистолета, к трем годам лишения свободы условно по статье «хулиганство с применением оружия» и запретил ему в ближайшие три года занимать должности в правоохранительных органах.

В декабре прошлого года сотрудник полиции Князев, который находился в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в колено 13-летней девочки из травматического пистолета. Ребенок был госпитализирован. По рассказу очевидца происшествия, пострадавшая тогда рассказала, что стрелявший в нее полицейский — «знакомый ее отца» и что он «прострелил ей колено из пистолета за то, что та отказалась заниматься с ним сексом». Предварительно он напоил её, а во дворе начал приставать — «лез целоваться». После произошедшего Князева уволили со службы.