Против выстрелившего в женщину тренера по фигурному катанию возбудили дело

В Москве возбудили уголовное дело против тренера по фигурному катанию, выстрелившего женщине в лицо.

Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, 42-летний тренер по фигурному катанию Денис Егоров обвиняется по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Происшествие случилось 21 мая, когда к Егорову приехали две его знакомые девушки, чтобы договориться о тренировках. Их разговор проходил возле подъезда дома и попал на камеру видеонаблюдения.

В один момент Егоров достал пистолет, чтобы похвастаться, и стал направлять его на своих собеседниц.

Сначала он нацелился на одну девушку, но та отклонилась, тогда он приставил его ко лбу другой и спустил курок, видимо забыв, что пистолет заряжен.

Выстрел не пробил кость, однако серьёзно повредил лицо. Пострадавшая была доставлена в больницу. Отмечается, что спортсмен пришел в полицию с повинной.

Как рассказала знакомая Егорова, которая была рядом во время инцидента, он часто ведет себя агрессивно и якобы в шутку угрожает. По ее словам, однажды мужчина грозился «вывезти в лес» директора спортшколы, где учил детей фигурному катанию. Телеканал также сообщил, что ранее Егоров был судим по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».