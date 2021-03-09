Простреливший ногу 13-летней девочке и пристававший к ней полицейский наказан условно

Бывший полицейский, который прострелил 13-летней девочке ногу и, по её словам, домогался до неё, получил три года условно. Также в течение трех лет ему нельзя будет работать в МВД.

Как сообщает ТАСС, Симоновский районный суд Москвы признал его виновным по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ о хулиганстве с применением насилия.

Подчеркивается, что он в момент вооруженного нападения на 13-летнюю девочку был не при исполнении. После этого его уволили «по отрицательным мотивам». По данным агентства, он является другом семьи девочки.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на свидетелей произошедшего во дворе одного из жилых домов Москвы сообщали, что полицейский в этот момент был пьян, а девочка пыталась убежать от него и от матери, которая вышла из дома уже после стрельбы. Перед этим, как заверяла 13-летняя школьница, сотрудник правоохранительных органов «лез целоваться», а колено ей прострелил за то, что она «отказалась заниматься с ним сексом».