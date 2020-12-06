В Москве полицейский прострелил ногу 13-летней. СМИ пишут, он её домогался

На Судостроительной улице в Москве 33-летний сотрудник патрульно-постовой службы из травматического пистолета прострелил ногу 13-летней девочке, а затем вытащить её из подъезда во двор и начал кому-то звонить.

Факт стрельбы подтвердили «Интерфаксу» в столичном главке МВД. Там обратили внимание, что в это время он был не при исполнении обязанностей в гражданской одежде. Московское отделение СК уже возбудило уголовное дело. Также проверка начата в полиции: «По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание, а ряд его руководителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — объяснил глава пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

Телеканал РЕН ТВ также опубликовал видео с камеры у подъезда, на ней видно, как полицейский сперва вытаскивает ребенка из подъезда, а затем её мать выбегает на улицу в домашней одежде и пытается затащить дочь обратно: та, предположительно, в шоковом состоянии сопротивляется и, хромая, пытается убежать.

РЕН ТВ пишет, что со слов девочки полицейский домогался до неё, а очевидцы говорят, до инцидента он пытался затащить её в подъезд, хотя она также кричала. Telegram-канал 112 и издание LIFE сообщают, что полицейский домогался до 13-летней девочки, а получив отказ выстрелил ей в ногу.